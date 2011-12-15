Tagilcity поэтапно отследит процесс подготовки Театральной площади Нижнего Тагила к Новому году
15 декабря 2011, 18:21Общество
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У тех, кто хочет, но не может своими глазами увидеть украшение Главной елки Нижнего Тагила и строительство ледового городка, появилась такая возможность!
9 декабря на Театральной площади Нижнего Тагила установили главную новогоднюю елку. Теперь специалисты работают над тем, чтобы елка приобрела пушистость, и добавляют дополнительные ветки к изначально немного лысоватому дереву. Далее ее украсят игрушками и гирляндами. А 12 декабря началось строительство ледового городка в стиле братьев Гримм, на который будет израсходовано 300 кубических метров льда.
По мере внесения новых вех в преображение Театральной площади города, в фотоальбомбудут добавляться новые фотографии. Ну а окончательный кадр альбома запечатлитоткрытие главной елки города 29 декабря!
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