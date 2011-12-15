Tagilcity поэтапно отследит процесс подготовки Театральной площади Нижнего Тагила к Новому году

9 декабря на Театральной площади Нижнего Тагила установили главную новогоднюю елку. Теперь специалисты работают над тем, чтобы елка приобрела пушистость, и добавляют дополнительные ветки к изначально немного лысоватому дереву. Далее ее украсят игрушками и гирляндами. А 12 декабря началось строительство ледового городка в стиле братьев Гримм, на который будет израсходовано 300 кубических метров льда.