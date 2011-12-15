Тагильский фонд поддержки малого предпринимательства укажет «Путь к успеху»
15 декабря 2011, 15:40Общество
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Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательств предлагает пройти курс для в форме тренинга «Путь к успеху».
Курс рассчитан на начинающих предпринимателей, заинтересованных вразвитии бизнеса в Нижнем Тагиле. Содержание и методическое обеспечениепрограммы разработано при содействии действующих предпринимателей,практикующих бизнес-тренеров.
Тренинг пройдет в течение 6 дней, начало занятий – завтра, 16 декабря.После окончания курса каждый участник сможет самостоятельно разработатьбизнес-план своей идеи.
Тренинг будет проходить в помещении Нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства.
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