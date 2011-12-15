В Нижнем Тагиле должников заставляют платить по счетам

Как рассказала нам начальник центра по исполнению административного законодательства нижнетагильского управления МВД Светлана Соломатина, всего с начала года с правонарушителей взыскано более трех миллионов рублей. В большинстве случаев штрафы выписываются нарушителям правил дорожного движения и общественного порядка.

29 злостных неплательщиков, которые в течение 40 дней не оплатили штрафы, при условии, что их два и более, подверглись самому суровому наказанию - аресту до 15 суток. В лучшем случае, к работе с неплательщиками подключаются судебные приставы, и штраф уже придется выплачивать в двукратном размере.

Кроме этого, у должников могут возникнуть проблемы с выездом за границу, отметила Светлана Соломатина.