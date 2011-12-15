«ВКонтакте» опровергла слухи о закрытии соцсети

На текущей неделе в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что«ВКонтакте» в скором времени будет закрыта властями после того, какадминистрация ресурса отказалась блокировать оппозиционные группы.

«Слухисовершенно ни на чем не основаны. Это все чушь», — заявил РИА Новостируководитель пресс-службы «ВКонтакте» Владислав Цыплухин.

На минувшейнеделе «ВКонтакте» отказалась блокировать по запросу ФСБ оппозиционныегруппы в социальной сети, где, в частности, обсуждалась подготовкапрошедших 10 декабря митингов. Основатель и гендиректор соцсети ПавелДуров также выложил в своем Twitter-блогеповестку из прокуратурыПетербурга с требованием явиться для дачи объяснений.

Оппозиционныемитинги, вызвавшие резкое оживление активности социальных медиав рунете, прошли после состоявшихся 4 декабря выборов в Госдуму РФ.