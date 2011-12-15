Volkswagen Touareg установил мировой рекорд
15 декабря 2011, 11:52ОбществоРОман БОТов
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Путешественник Райнер Цитлоу за рулем Volkswagen Touareg V6 TDI проехал трассу Панамерикана за рекордно короткое время.Знаменитую трассу Carretera Panamericana путешественники преодолели за 11 суток 17 часов и 22 минуты. Цитлоу и его команда проехали 22 720 км от южной аргентинской провинции Тьерра-дель-Фуэго до Аляски по территориям 17 государств и пересекли большинство существующих на Земле климатических зон.
Путешествие проходило под контролем сертификационной организации T
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