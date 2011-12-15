Volkswagen Touareg установил мировой рекорд

Путешественник Райнер Цитлоу за рулем Volkswagen Touareg V6 TDI проехал трассу Панамерикана за рекордно короткое время.Знаменитую трассу Carretera Panamericana путешественники преодолели за 11 суток 17 часов и 22 минуты. Цитлоу и его команда проехали 22 720 км от южной аргентинской провинции Тьерра-дель-Фуэго до Аляски по территориям 17 государств и пересекли большинство существующих на Земле климатических зон. Путешествие проходило под контролем сертификационной организации T © RunetAuto

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