За украденные 20 миллионов тагильчанин получил условный срок и 500 тысяч штрафа
15 декабря 2011, 11:00Общество
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Тагильчанин Владислав Насонов, укравший в общей сложности 21 миллион рублей из банкоматов «Газпромбанка», получил 5 лет условно и штраф в 500 тысяч рублей.
Прокуратура считает этот приговор слишком мягким и намерена его обжаловать в вышестоящем суде. Напомним, что мужчина работал старшим специалистом по автоматизации в филиале банка и, воспользовавшись должностным положением, украл деньги из 7 банкоматов Нижнего Тагила и 2 банкоматов Невьянска.
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