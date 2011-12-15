За украденные 20 миллионов тагильчанин получил условный срок и 500 тысяч штрафа

Прокуратура считает этот приговор слишком мягким и намерена его обжаловать в вышестоящем суде. Напомним, что мужчина работал старшим специалистом по автоматизации в филиале банка и, воспользовавшись должностным положением, украл деньги из 7 банкоматов Нижнего Тагила и 2 банкоматов Невьянска.