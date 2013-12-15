Официальный сайт Нижнего Тагила занял первое место в общероссийском рейтинге информационной открытости

Исследование проводили эксперты Фонда Свободы Информации (Институт Развития Свободы Информации г.Санкт-Петербург). Всего оценивались 162 сайта администраций крупнейших российских городов, округов и поселений. В итоговый рейтинг вошли 159 сайтов.

Эксперты проанализировали информационную открытость сайтов, их соответствие действующему законодательству, в частности федеральному закону от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Оценка интернет-ресурсов производилась по 54 параметрам, в том числе учитывались степень полноты, актуальности, навигационной и html-доступности размещенной на сайте информации. Для каждого сайта рассчитывался итоговый коэффициент информационной открытости от 0% до 100% (полное соответствие требованиям законодательства и экспертного сообщества).

По результатам мониторинга первое место в итоговом рейтинге с коэффициентом информационной открытости 95,74% занял официальный сайт города Нижний Тагил. Второе место - у официального сайта администрации г. Вологды (94,07%), на третьем месте - сайт администрации города Березники (93,88%). Также в числе лидеров официальные сайты Новошахтинска, Калуги, Старооскольского городского округа, Рыбинска, Йошкар-Олы, Обнинска и Смоленска.

Из сайтов других городов Уральского федерального округа ближе к первой десятке официальный сайт Кургана - 11-е место в рейтинге. Официальный портал Екатеринбурга занимает 21 строчку, официальный сайт Каменск-Уральского – на 91 месте.

Как отметили в итоговом аналитическом обзоре эксперты Фонда, информация на сайтах органов местного самоуправления востребована широкими слоями населения и это накладывает на администрации особую ответственность по размещению доступной и удобной для ознакомления информации.