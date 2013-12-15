Тагильчане! Продолжайте восхищать всех с конкурсом от МОТИВ «УХ-ТЫ!»

Напомним, условия конкурса заключаются в следующем: публикуй удивительное, необычное, оригинальное фото, увидев которое, все скажут «УХ-ТЫ!» и обомлеют. Включай фантазию и креативь по полной! Отметим, что даже использование фотошопа в этом конкурсе не возбраняется, ведь, как известно, эта программа может творить чудеса.

3 победителя, чьи фото, наберут больше всего голосов, получат сотовые телефоны и сертификаты на общение в сети МОТИВ. Добавим, что нами регулярно снимаются нечестные голоса (если они, конечно, есть). А это значит, что определятся лидеры, ну а сейчас у пользователей есть возможность поставить лайк тем, кто этого больше всего заслуживает!