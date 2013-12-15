Тагильчане! Продолжайте восхищать всех с конкурсом от МОТИВ «УХ-ТЫ!»
15 декабря 2013, 11:25Общество
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На городском портале TagilCity.ru продолжается оригинальный фотоконкурс «УХ-ТЫ», проводимый совместно с оператором сотовой связи «МОТИВ». Уже более 70-ти тагильчан опубликовали свои фотографии. Со дня на день будут известны результаты этой фото-битвы!
Напомним, условия конкурса заключаются в следующем: публикуй удивительное, необычное, оригинальное фото, увидев которое, все скажут «УХ-ТЫ!» и обомлеют. Включай фантазию и креативь по полной! Отметим, что даже использование фотошопа в этом конкурсе не возбраняется, ведь, как известно, эта программа может творить чудеса.
3 победителя, чьи фото, наберут больше всего голосов, получат сотовые телефоны и сертификаты на общение в сети МОТИВ. Добавим, что нами регулярно снимаются нечестные голоса (если они, конечно, есть). А это значит, что определятся лидеры, ну а сейчас у пользователей есть возможность поставить лайк тем, кто этого больше всего заслуживает!
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