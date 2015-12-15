Будущие инженеры Нижнего Тагила встретятся с потенциальными работодателями (ФОТО)

По словам организаторов ярмарки, основная цель этого мероприятия не столько помощь выпускникам в дальнейшем трудоустройстве (у выпускников технических вузов по вполне объективным причинам в последние годы такая проблема отсутствует), сколько в поддержании постоянного диалога между вузом и работодателями. А среди их числа – крупнейшие промышленные производства Нижнего Тагила и Свердловской области. Это «ЕВРАЗ НТМК», ФКП «НТИИМ», АО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «ХЗ «Планта», ОАО «УКБТМ», ОАО «Тагилтрансмашпроект», ООО «УБТ-Сервис» и другие. Для участия в Ярмарке в этом году заявились более 20 организаций, в том числе Нижнетагильский центр занятости. Как говорят представители отдела организации учебной работы НТИ (филиала) УрФУ, в ходе таких событий институт проводит изучение спроса на предприятиях.

А, как показывает ежегодная практика, спрос на инженерные специальности учебного заведения действительно высок. В ходе прошлогодней ярмарки представители работодателей буквально «сокрушались», что слишком малочисленны выпуски инженеров-строителей, машиностроителей, металлургов и химиков. Так, ожидаемый выпуск НТИ (филиал) УрФУ в 2016 году составит 483 человека, что почти на 48 выпускников превышает уровень прошлого года. Среди них – 362 человека выпустит сам институт (108 студентов очной, 199 – очно-заочной или вечерней, 55 – заочной формы обучения), и еще 121 – Нижнетагильский машиностроительный техникум, являющийся структурным подразделением НТИ (филиала) УрФУ (58 очников и 63 заочника).

Нижнетагильский технологический институт приглашает выпускников и других заинтересованных в поиске работы лиц на Ярмарку вакансий, которая пройдет в 11 часов 18 декабря в фойе актового зала института (второй этаж) по адресу Красногвардейская, 59.

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