ЕВРАЗ НТМК провел масштабную модернизацию оборудования

Обновление коснулось обеих доменных печей комбината, на которых выполнен капитальный ремонт третьего разряда, а также установки вдувания пылеугольного топлива. В конвертерном цехе отремонтированы два конвертера и два печь-ковша, машина непрерывного литья заготовок №4. Модернизация оборудования позволила начать выпуск новых, востребованных на рынке слябов длиной 12 метров.

Капремонт в цехе прокатки широкополочных балок стал самым масштабным за все время существования подразделения. В короткие сроки здесь был выполнен значительный объем работ: восстановлен фундамент универсальной клети, модернизированы агрегаты, перекачивающие оборотную технологическую воду. Впервые были потушены все три нагревательные печи, чтобы заменить под ними водоводы.

Особенностью ремонтной кампании этого года стало применение технологий бережливого производства, которым на комбинате придается особое значение. Они позволили ускорить и оптимизировать работу персонала, снизить расходы.

При закупке запчастей предпочтение отдавалось в первую очередь отечественным производителям. Кроме того, значительная часть деталей и крепежа была изготовлена в цехах управления главного механика комбината - это гарантировало их качество и уменьшило стоимость работ.