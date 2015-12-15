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«МегаФон» обнуляет мобильные затраты внутренних туристов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» обнуляет мобильные затраты внутренних туристов

15 декабря 2015, 17:26Обществоoffice@tagilcity.ru
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