«МегаФон» обнуляет мобильные затраты внутренних туристов

В Новогодние праздники 2015 абоненты на 20-25% меньше выезжали за границу. Этот тренд сохранится и в текущем году. Для удобства и экономии туристов «МегаФон» расширяет географию действия тарифов «Все включено S, M, L и VIP».

В поездках по России абсолютно все входящие звонки бесплатны, исходящие на все номера включены в пакет минут по тарифу, вызовы на любые номера «МегаФона» безлимитные и не тарифицируются, мобильный интернет предоставляется по домашним условиям. Удобно, что выезжающим за пределы домашнего региона свердловчанам не нужно менять тариф или подключать дополнительные опции – условия тарифа будут действовать автоматически.

Более выгодными предложениями можно пользоваться за прежнюю цену – от 250 рублей в месяц. Это почти в 2 раза выгоднее, чем подключать специальные опции на время отпуска.

Важное преимущество обновленных тарифов – отсутствие наценки за межгород. В пакеты минут включены вызовы всем операторам России. Для активных разговоров с абонентами «МегаФона» по всей стране в 2 раза увеличен объем минут на тарифе «Все включено XS». Любители интернет-общения оценят рост объема интернет-трафика сразу на 1ГБ на тарифе «Все включено S».