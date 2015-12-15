Mercedes S класса W222 с водителем для всех гостей и жителей города Москвы

Mercedes S класса W222 – автомобиль нового поколения, который включает в себя массу инновационных разработок. Для усовершенствования машины немецкие конструкторы оснастили ее новыми электронными системами, внедрили технологические разработки, которые позволили улучшить технические характеристики. Первое, что бросается в глаза – богатая отделка. Натуральная кожа, благородное дерево, блеск металла, светодиодная подсветка создают особую атмосферу комфорта. В качестве дополнительных удобств имеются подогрев подлокотников, мультимедийная система, регулировка угла наклона кресел, программы для массажа спины и т.д.

Внешний вид

Подать такой автомобиль для посадки пассажирам с высокими запросами будет совершенно не стыдно. Внешний вид автомобиля роскошен и достоин восхищения. Элегантные черты кузова немного напоминают спортивную модель, в то же время они другие элементы подчеркивают его представительский класс.

Безопасность

На дисплее отображается вся необходимая информация, поэтому водителю легко контролировать состояние авто и ситуацию на дороге. Кроме этого, на автомобиль установлена надежная система безопасности, которая распознает неровности дорожного полотна и преграды, после чего оповещает о них водителя. Она даже способна отслеживать движение пешеходов и животных. Для большей надежности Mercedes S класса W222 оснастили экстренным торможением и системой регулировки амортизаторов. Все инновационные технологии работает эффективно как в дневное время суток, так в ночное.

Mercedes S класса W222 напрокат

Чтобы стать обладателем Mercedes S класса W222, необязательно иметь много денег. Можно арендовать автомобиль на необходимый срок или для единоразовой поездки, вот как в этой компании http://avto4corp.ru/arenda_mersedes_s-222_long_s_voditelem.php, причем вам его предоставят с личным шофером. Арендовать Мерседес S 222 с водителем в Москве можно за разумную цену. Это удобно и практично, поскольку вы сможете:

передвигаться безопасно и комфортно;

поддержать свой имидж;

организовать встречу партнеров из аэропорта и экскурсию по городу;

своевременно прибыть на место назначения;

организовать передвижение молодоженов или виновника торжества со всеми почестями и т.д.