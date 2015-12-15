Нижнетагильскому ОМОН – 22 года (ФОТО)

Служба в отряде мобильном особого назначения непростая. Она требует от человека сильного характера, высокой ответственности и крепости духа. Ведь сотрудникам ОМОН приходится решать сложные задачи по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. А такие ситуации в нашей стране, к сожалению, происходят достаточно часто. Отряд милиции особого назначения был необходим для борьбы с преступностью в крупных масштабах, где другие органы правопорядка в одиночку справиться были не в состоянии. ОМОН поддерживали такие подразделения, прикрывая их в бою и останавливая вооруженных преступников силой, штурмуя здания, захваченные террористами, освобождая заложников. В профессиональном отношении ОМОНы были наиболее мобильны и подготовлены к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и применялись при раскрытии опасных и особо опасных преступлений, групповых хулиганских проявлений и массовых беспорядков. Кроме того, отряды милиции особого назначения работали в зонах стихийного бедствия, осуществляя там общественную безопасность и правопорядок. Именно они обеспечивали боевое прикрытие группам криминальной милиции и другим подразделениям органов внутренних дел при проведении мероприятий, связанных с задержанием опасных вооруженных преступников, террористов и освобождению заложников.

Почетное право открыть торжественное мероприятие в зале центра культуры и Искусства НТМК, посвященное 20 –летию Нижнетагильскому ОМОН, получил командир отряда полковник полиции Эдуард Коряков.

Минутой молчания почтили сотрудники ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области (дислокация город Нижний Тагил) память своих боевых товарищей, погибших в борьбе с преступностью, а также в «горячих точках».

На сцену был приглашен начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Бердников. Он отметил:

«Сегодня 22 года Тагильскому ОМОН. Сделано очень много. От имени начальника Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина, я Вас поздравляю, говорю большое спасибо ветеранам и действующим сотрудникам. ОМОН раскрывает преступления и вносит свою лепту для того, чтобы тагильчане могли жить спокойно. Я рад, что ОМОН Нижнего Тагила способен выполнить любую задачу. Удачи, здоровья и всего самого лучшего».

Далее поздравительное слово было дано начальнику МУ МВД России «Нижнетагильское» полковнику полиции Ибрагиму Абдулкадырову. Он сказал:

В ОМОН идут служить не все и не каждому это дано. Здесь служат люди, которые отдают жизнь ради жизни других. Ваш боевой опыт и профессионализм говорит о многом. За Вашими плечами множество командировок Чеченскую республику, Дагестан, Карачаево-Черкесию, республику Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарию - такова география боевых подвигов тагильчан. Не одно мероприятие, проводимое на территории города, не обходится без активного участия ОМОН. Вы плотно работаете плечом к плечу со всеми службами и подразделениями Нижнетагильского гарнизона полиции. На вашем счету серьезные задержания и раскрытия преступлений, за что я вам очень благодарен. С праздником!.

Были зачитаны приказы о поощрении личного состава ОМОН. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории города Нижний Тагил многие бойцы ОМОН из рук начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова получили благодарственные письма. Приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 30 ноября 2015 года присвоено очередные специальные звания: «капитан полиции» - Андрею Насырову, а также первое офицерское звание «младший лейтенант полиции» - Ивану Вишнякову. Благодарность Главы города Нижний Тагил получил лейтенант полиции Илья Кощеев. Решением бюро Совета ветеранов органов внутренних дел знаком почета «За верность службе» награжден майор Рашид Зарипов.

Теплые слова с поздравлениями звучали от начальников отделов полиции, командиров строевых подразделений. Поздравляли председатель Общественного совета Алексей Шалаганов, депутаты городской Думы, а также духовные наставники ОМОН – отец Геннадий и отец Михаил.

Замечательный концерт для сотрудников ОМОН и гостей вечера подготовили творческие коллективы центра культуры и Искусства НТМК.

Заканчивая торжественное мероприятие, командир подразделения Эдуард Коряков выразил благодарность руководству ГУ МВД России по Свердловской области и МУ МВД России за доверие и высокую оценку работы.

Впереди будет немало трудных боевых командировок и служебных будней. Главное, чтобы любой выезд на любое мероприятие мы проводили на высоком уровне и возвращались всегда в полном составе добавил Эдуард Валентинович.