Почти 30 протоколов было составлено полицией на автолюбителей Нижнего Тагила за два дня рейдов

Первое – было направлено на выявление грубых нарушений ПДД среди водителей. Второе – проводилось для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В сумме сотрудники полиции выявили 29 нарушений правил дорожного движения. В основном – это были мелкие правонарушения. Пешеходы переходили дорогу в запрещённых местах, автомобилисты не пропускали пешеходов на переходах.

Но шесть из этих нарушений были по-настоящему серьезными. Так, был задержан один пьяный водитель, а с июля этого года рецидив подобного правонарушения – это уголовное преступление.

Один водитель отказался от медицинского освидетельствования. За что законом также предусмотрены достаточно суровые меры.

А четыре водителя находились за рулём транспортного средства, не имея водительских прав.

По факту всех правонарушений составлены протоколы. Редакция TagilCity.ru напоминает водителям о том, что соблюдать правила дорожного движения нужно не только во время рейдов, а всегда. Это касается и пешеходов. Перебегать дорогу в запрещённом месте нельзя вообще, а не только тогда, когда вы видите сотрудника ГИБДД на обочине.

Для тех, на кого составлены протоколы, произошедшее должно было стать уроком, для остальных – эта новость, как предупреждение о возможных последствиях нарушения ПДД.