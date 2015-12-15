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Почти 30 протоколов было составлено полицией на автолюбителей Нижнего Тагила за два дня рейдов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 30 протоколов было составлено полицией на автолюбителей Нижнего Тагила за два дня рейдов

15 декабря 2015, 17:15ОбществоПавел Щербина
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