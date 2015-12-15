Рабочие Качканарского ГОКа готовят очередной митинг против «Евраза»

На прошлой неделе на Качканарском ГОКе было распространено обращение управляющего директора комбината Владислава Жукова ко всем работникам. В нем Жуков констатирует, что «конструктивный диалог о размере индексации зарплаты [с профсоюзом] по-прежнему не выстраивается».

Привыкнув действовать в логике шантажа и угроз, не делая даже попыток услышать мнение другого участника совместной комиссии, представители профсоюза демонстрируют полное отсутствие договороспособности говорится в обращении.

По мнению Жукова, «взяв на вооружение политизированные лозунги, профсоюзные лидеры подталкивают трудовой коллектив к действиям, которые могут негативно отразиться на работе комбината, благополучии людей и стабильности города».

Если обсуждение с профсоюзом далее невозможно, мы пойдем договариваться напрямую к вам, в трудовые коллективы пишет управляющий директор, указывая, что руководство комбината «готово искать компромисс, предлагая реалистичные поправки в договор».

По словам Жукова, руководству ГОКа «не нужен посредник в лице профсоюзного комитета, который только размежевывает людей в своих узко спекулятивных, политических целях». Жуков предлагает работникам ГОКа до конца года урегулировать все спорные вопросы и утвердить коллективный договор на общей конференции трудового коллектива.

Также в своем обращении Жуков изложил предложения руководства ГОКа. Речь идет об увеличении тарифных ставок (окладов) работников комбината с 1 января 2016 года на 5,8% вместо единовременной выплаты к отпуску в размере 33 тыс. рублей. Кроме того, Жуков предлагает произвести единовременную выплату каждому работнику ко Дню металлурга в июле 2016 года в размере 10 тыс. рублей, а также увеличить до 7 рублей компенсацию расходов на питание за каждый час отработанного времени, а сумму расходов на оздоровление работников и членов их семей – в полтора раза. Кроме того, руководство ГОКа готово в феврале 2017 года выплатить сотрудникам комбината в среднем по 25 тыс. рублей поощрения, если в 2016 году будет выполнен производственный план.

Председатель профсоюза Анатолий Пьянков с позицией работодателя категорически не согласен. Он направил обращение по этому поводу руководителю свердловской Федерации профсоюзов Андрею Ветлужских и в обком горно-металлургического профсоюза. По мнению Пьянкова, в обращении Жукова к рабочим «излагается искажающая действительность информация о позициях и действиях профсоюза».

На очередном заседании комиссии по коллективным переговорам профсоюзная сторона сделала попытку уйти от необходимости составления протокола разногласий и пошла на серьезные уступки, снизив уровень предлагаемого повышения зарплаты почти в два раза: с уровня роста прожиточного минимума в 2015 году на 26% до уровня роста индекса потребительских цен в 2015 году, то есть на 13,5% отметил Пьянков.

Но, по его словам, профсоюз не согласился с предложением работодателя увеличить зарплату в 2016 году на 2% с негарантированной выплатой в феврале 2017 года, которая может дать рост еще на 4,5%.

К тому же мы не согласились с неравноценной заменой единовременной выплаты к отпуску в размере 33 тыс. рублей на индексацию (5,8%), что приведет к снижению зарплаты более 50% работников комбината пояснил Пьянков.

Заявление руководства комбината о нежелании продолжать переговоры с профсоюзом Пьянков понимает как прямое нарушение коллективного договора и Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми первичная профсоюзная организация является представителем работников и ведет коллективные переговоры с работодателем.

Расцениваем такое заявление управляющего директора КГОК как провоцирующее конфликтную ситуацию в социально-трудовой сфере комбината заключил Пьянков, предложив дать оценку действиям руководства предприятия, а также провести общепрофсоюзную акцию протеста.

Конфликт развивается с ноября, когда Пьянков направил письмо с претензиями коллектива президенту «Евраза» Александру Фролову.

Профсоюзный комитет предложил к обсуждению на коллективных переговорах вопрос о восстановлении покупательной способности зарплаты работников, что предполагает вложение дополнительных средств работодателя. Данное предложение было воспринято работодателем «в штыки» в частности, говорилось в письме.

По мнению Пьянкова, вместо конструктивного диалога представители «Евраза» начали проявлять интерес к профсоюзным средствам, составляющим забастовочный фонд, выясняют, где хранятся деньги. В профсоюзе считают такие попытки вмешательством в профсоюзную деятельность, что запрещено законом.

Ранее на КГОК рабочие проводили «итальянскую забастовку», отказываясь работать на изношенном оборудовании. После этого некоторые из активистов были отстранены от работы. Сейчас Качканарский горсуд рассматривает семь исков машинистов электровозов ГОК, которые оспаривают незаконное, по их мнению, решение об отстранении их от работы по итогам медосмотра. В рамках суда осенью они прошли повторный медосмотр, и в ближайшее время должно быть назначено очередное заседание.