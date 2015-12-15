В Екатеринбурге почтили память свердловчан, погибших в войне на Северном Кавказе (ВИДЕО)
15 декабря 2015, 16:05ОбществоMaurice
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Траурный митинг прошёл у мемориала «Чёрный тюльпан».
Сюжеты: Екатеринбург
Ежегодно к мемориалу приходят родные и близкие погибших на Северном Кавказе, а также ветераны, студенты и представители общественных организаций региона.
В этот раз участники митинга отдали дань уважения павшим воинам минутой молчания, а затем возложили к «Черному тюльпану» цветы и венки. Акция завершилась торжественным маршем роты Почетного караула. В чеченской войне погибло больше сотни свердловских юношей. Некоторым из них ещё не успело исполниться и 20 лет.
Людмила Борткевич:
Память есть всегда. Даже когда смотрим фильмы или любой разговор. Всё вспоминается.
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