В Екатеринбурге почтили память свердловчан, погибших в войне на Северном Кавказе (ВИДЕО)

Ежегодно к мемориалу приходят родные и близкие погибших на Северном Кавказе , а также ветераны, студенты и представители общественных организаций региона.

В этот раз участники митинга отдали дань уважения павшим воинам минутой молчания, а затем возложили к «Черному тюльпану» цветы и венки. Акция завершилась торжественным маршем роты Почетного караула. В чеченской войне погибло больше сотни свердловских юношей. Некоторым из них ещё не успело исполниться и 20 лет.