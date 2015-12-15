В Нижнем Тагиле прошел общероссийский день приема граждан

14 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00 часов в соответствии с поручением Президента РФ в органах государственной власти и местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан. В тагильской мэрии с жителями встретились первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев, заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров, заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров и начальник управления образования Игорь Юрлов.

Жители обращаются с просьбой отремонтировать внутридомовые проезды и территории, - говорит первый вице-мэр, - но в настоящее время у нас нет такой программы. Чтобы реализовать планы по благоустройству, необходимо возвращаться к тем инструментам, которые позволят нам на условиях софинансирования выделять средства на эти цели, как это было в ходе реализации программы «1000 дворов». Вопросы взаимодействия жителей с управляющими компаниями также находятся под юрисдикцией Государственной жилищной инспекции, но и здесь мы стараемся оказать содействие тагильчанам.