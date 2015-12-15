Волонтеры фонда «Преображение» провели мастер-класс в реабилитационном центре «Улыбка» (ФОТО)
14 декабря волонтеры Благотворительного фонда «Преображение», который входит в состав Центра Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе», в очередной раз решили порадовать детей, проведя небольшое мероприятие в социально-реабилитационном центре «Улыбка» на тему «Мастер-класс для девочек по макияжу и прически».
В течении полутора часа мастер парикмахерского искусства волонтер Александра Андреева рассказывала детям о гигиене волос, как ухаживать и поддерживать чистоту волос, показала, как можно сделать несколько простых причесок на каждый день, а также праздничную укладку волос для нового года. Никто в этот день не остался без внимания. Дети и воспитатели остались довольны, провожали волонтеров со словами благодарности и пожеланиями новых встреч.
«Реабилитационный центр «Улыбка» выражает огромную благодарность Благотворительному фонду «Преображение» за оставленную радость, за мастер-класс по парикмахерскому делу. Превратили наших девочек в прекрасных принцесс, что способствовало, повышению эмоционального фона и у детей повысилась самооценка, поблагодарила организаторов и всех участников - Воспитатель Аленина Татьяна Юрьевна. В свою очередь руководство фонда «Преображение», поблагодарило администрацию центра «Улыбка» и всех воспитателей, а особенно специалиста по социальной работе Асадову Л.Ш., за хорошо подготовленную встречу.
© TagilCity.ru по материалам ЦПГИ «Вместе»