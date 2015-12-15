Волонтеры фонда «Преображение» провели мастер-класс в реабилитационном центре «Улыбка» (ФОТО)

В течении полутора часа мастер парикмахерского искусства волонтер Александра Андреева рассказывала детям о гигиене волос, как ухаживать и поддерживать чистоту волос, показала, как можно сделать несколько простых причесок на каждый день, а также праздничную укладку волос для нового года. Никто в этот день не остался без внимания. Дети и воспитатели остались довольны, провожали волонтеров со словами благодарности и пожеланиями новых встреч.