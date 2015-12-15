Житель Нижнего Тагила признан невиновным в управлении грузовиком в нетрезвом виде

6 августа В. Онегов ремонтировал свой грузовик, как вдруг к нему подошли представители ГИБДД. Как оказалось, в полицию позвонили люди, сообщившие, что мужчина во время ремонта позволил себе выпить некоторое количество алкоголя, а затем завёл двигатель и проехал задним ходом около пяти метров, после чего покинул машину, не заглушив её. Водитель попытался доказать, что это утверждение не соответствует действительности, а затем, когда его попросили пройти медицинскую проверку, отказался от неё.

На Онегова завели уголовное дело, и Мировой суд Дзержинского района признал его виновным, несмотря на доводы защиты, а именно: нулевой расход топлива и пройденных километров согласно системе «ГЛОНААС» и невозможность движения автомобиля со снятой корзиной сцепления.

Не согласный с таким решением тагильчанин обратился в Верховный суд РФ. Там его наконец-то услышали. Было принято во внимание, что инспекторы ГИБДД лично момент движения не видели, а свидетели, позвонившие в полицию, перед этим поссорились с водителем из-за факта ремонта.

Верховный суд признал тагильчанина невиновным в предъявленных обвинениях. Кроме того суд пояснил, что нельзя привлекать к административной ответственности нетрезвых водителей ремонтирующих или находящихся в автомобиле, без доказательств факта движения.

Управление автомобилем в нетрезвом виде является частой причиной аварий. Борьба с этим явлением носит жесткий и бескомпромиссный характер. Тем не менее она не должна переходить рамки разумного.