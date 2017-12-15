Трубы в платном гараже дома УК «Смирана» вновь прорвало на припаркованные авто (ФОТО)

Аварийную трубу в подземном гараже дома УК «Смирана» в Нижнем Тагиле снова прорвало после ремонта, который провели накануне. Автовладелица, чей автомобиль на платном паркинге в очередной раз пострадал больше остальных, написала письменное заявление в управляющую компанию и стала оставлять машину на уличной парковке.

Новая авария трубы, замены которой жильцы дома на Папанина, 1 ждут 4-ый год, снова залила парковку потоком ржавчины. На этот раз брешь в трубе образовалась рядом с установленной сантехниками временной стяжкой.

Напомним, прорыв коммуникаций произошел в ночь с 11 на 12 декабря, тогда владельцы залитых ржавой массой автомобилей обратились в управляющую компанию. Работниками УК был проведен мелкий ремонт трубы. В течение 4 лет с момента первой аварии жильцы дома живут с опаской за свое движимое имущество.

Трубу снова прорвало после работы сантехников 12 декабря. На этот раз в другом месте. Сегодня утром они снова что-то подлатали. Директор управляющей компании сбрасывает мои звонки. Написала письменное заявление в УК, требую принять меры. Заявление приняли, зарегистрировали. Трубу нужно менять, а не хомутами перехватывать, -- возмущается жительница дома Людмила.

Редакция TagilCity.ru побывала на месте коммунальной аварии. Труба, о которой рассказывали жильцы, идет через весь гараж. На полу и стенах в подземном помещении видны следы подтеков ржавчины от предшествующих аварий.

Жильцы дома самостоятельно попытались спасти свои автомобили от потоков грязи. Они сделали навесной тент над местом сегодняшней аварии. На нем также видны ржавые потеки. Те, чьи места для парковки предусмотрены под местом аварии, оставили свои автомобили возле дома.