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Новости Нижнего Тагила

Экспертиза выявит степень вреда здоровью экс-директору «Магнита» из Нижнего Тагила

15 декабря 2017, 20:45Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,Магнит,Степан Фролов,стоматология,судмедэкспертиза,заявление,проверка
Административное расследование ведется по заявлению в полицию тагильчанина, получившего удар в лицо от управленца сети «Магнит».
Как сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, пострадавший молодой человек обратился за помощью в стоматологическую клинику. Позже, по результатам лечения, станет возможным определить степень причиненного вреда здоровью.

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам лечения у стоматолога и выставления диагноза. Будет определена степень причинения вреда здоровью потерпевшему. Соответственно, по итогам будет принято процессуальное решение, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
 
Напомним, молодой человек написал заявление в полицию на своего бывшего начальника Степана Фролова, после того как тот ударил его в лицо в офисе «Магнита»
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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