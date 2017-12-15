Экспертиза выявит степень вреда здоровью экс-директору «Магнита» из Нижнего Тагила

Как сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, пострадавший молодой человек обратился за помощью в стоматологическую клинику. Позже, по результатам лечения, станет возможным определить степень причиненного вреда здоровью.





Будет назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам лечения у стоматолога и выставления диагноза. Будет определена степень причинения вреда здоровью потерпевшему. Соответственно, по итогам будет принято процессуальное решение, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.