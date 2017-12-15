Лучшие педагоги Свердловской области удостоились премии главы региона

Премия главы Свердловской области была вручена лучшим педагогам региона. Победителей определяли по итогам трёх конкурсов.
14 декабря труд педагогов Свердловской области получил высокую оценку со стороны руководства региона. Лучшие свердловские учителя удостоились премии губернатора области.
Лауреатов премии определяли по итогам трёх конкурсов: лучший педагогический работник, лучший работник дополнительного образования по программам технической направленности и лучший школьный учитель.
Лучшие педагогические работники получили денежные вознаграждения за первое и призовые места в размере 270, 220 и 160 тысяч рублей соответственно.
52 лучших школьных учителя Свердловской области получили финансирование из федерального и регионального бюджетов, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.
Работники дополнительного образования соревновались за приз в 120, 100 и 70 тысяч рублей.