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Новости Нижнего Тагила

Мать разыскиваемого тагильчанина пожаловалась в полицию на его бывшую жену

15 декабря 2017, 19:20Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,розыск,сергей никифоров,красная,насилие,клевета,проверка,жалоба
Мать жителя Нижнего Тагила, который объявлен в федеральный розыск, пожаловалась в полицию на его бывшую жену. Она назвала клеветой побои и другие преступления, за совершение которых в отношении бывшей супруги Сергея Никифорова разыскивает полиция.

Брать объяснения у женщины, которая якобы оклеветала разыскиваемого Сергея Никифорова, полицейские пришли в 6 утра. 

 

Два дня назад в 6:10 утра пришли полицейские и позвонили в дверь моей соседки. Когда она спросила - «что случилось?», они ответили, что у них на меня целое досье. Затем они постучались ко мне и взяли у меня объяснения. Объяснения пришлось давать из-за жалобы матери бывшего мужа на клевету. По её словам, он, якобы, никогда не поднимал на меня руку, не воровал. А я это выдумала и решила его со страниц СМИ оболгать, -- поделилась Ольга с журналистами TagilCity.ru. 


В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт проведения проверки из-за жалобы на клевету.

 

В полицию поступило заявление о клевете. По заявлению проведена проверка. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД. 


По словам тагильчанки, у сотрудников полиции вызвала недовольство публикация в СМИ информации о возможных связях разыскиваемого со стражами порядка.

 

Когда я пришла за получением справки для лишения бывшего супруга родительских прав, дежурный начал намекать мне, что меня будут проверять снова и уже не из-за клеветы. После публикации, по его словам, некоторые из коллег «получили по шапке», а двое были депремированы на 8 000 рублей, -- рассказала журналистам TagilCity.ru обеспокоенная тагильчанка. 

 

В полиции рассказали, что проверка из-за жалобы на клевету - окончена, других - не запланировано.

 

В настоящее время никаких проверок в отношении гражданки не проводится и не запланировано, -- отметили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. 


Информацию о наказании сотрудников в ведомстве комментировать не стали, отметив, что розыскные мероприятия продолжаются в полном объёме, принимаются все необходимые меры. Если у вас есть какая-то информация относительно местонахождения Сергея Никифорова, просьба сообщить в отделение полиции №18 Управление МВД России г. Нижний Тагил по телефонам дежурной части: (3435) 977-102 или «02».

Нижний Тагил,полиция,розыск,сергей никифоров,красная,насилие,клевета,проверка,жалобаНижний Тагил,полиция,розыск,сергей никифоров,красная,насилие,клевета,проверка,жалоба
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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