Покупатели «Кировского» в Нижнем Тагиле падают при входе в магазин (ФОТО)

Покупатели «Кировского» могут получить травмы при посещении магазина на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. Люди падают на скользком крыльце при входе. По словам администрация магазина, они не могут исправить ситуацию на месте своими силами.

Тагильчанка Ирина рассказала, как поскользнулась на крыльце магазина, упала и травмировала руку. В магазине она попросила провести ее к руководству и предоставить книгу жалоб. По словам женщины, персонал магазина не посчитал произошедшее чем-то необычным, пояснив, что подобное на этом крыльце происходит часто.

Сегодня я поскользнулась на крыльце магазина «Кировский» на ГГМ и сильно ударилась. Ушибла локоть правой руки, гематома, синяк. Продавцы долго не могли разыскать книгу жалоб. Руководителя на месте не оказалось. Проявили полное равнодушие и сообщили, что я не одна такая и ничего необычного не произошло. Только спустя время появилась заместитель и тоже ничего, советовала писать на сайт. Видимо пока не будет летального исхода, никто ничего исправлять не будет. Книгу жалоб нашли и я написала претензию. Болит, конечно, все еще, -- поделилась тагильчанка.

Предостережение жителям Нижнего Тагила о скользком крыльце «Кировского» Ирина высказала на страницах социальной сети. Оказалось, она далеко не единственная, кто падал при входе.

Я сегодня также там поскользнулась, ещё мужичок упал и ударился, -- рассказала жительница ГГМ Юлия.

Там действительно очень скользкое крыльцо. Я тоже там падала, а сразу после меня ещё девушка упала, -- написала тагильчанка Таня.

Я лично тоже там падала. Думала, сломала бедро. Хорошо, что все обошлось, -- поделилась Алена.

Редакция TagilCity.ru побывала по адресу, где расположен магазин «Кировский». При визуальном осмотре было видно, что крыльцо плохо очищено от снега и наледи. Снежные наросты присутствовали на ступенях. Скользким являлось само плиточное покрытие крыльца. В холодное и снежное время года скользящий эффект облицовки усиливается. Но скользкое покрытие не было защищено специальными антискользящими ковриками, не посыпано песком или иными реагентами. Спуск для маломобильных граждан, покрытый точно такой же скользкой плиткой, не был расчищен от снега.

Какой дурак придумал такой плиткой укладывать тротуары и крылечки у магазинов? При нашей погоде только асфальт не так скользит, ну а про обувь - так не все могут позволить себе хорошую обувь. Да я и не уверена, что тоже скользить не будет, -- возмущается жительница Нижнего Тагила Евдокия.

Руководитель магазина сообщила, что о проблеме знает, но меры будут предприняты после обработки заявки от магазина соответствующими службами сети «Кировский» в Екатеринбурге.





В четверг упала женщина на крыльце. Больше никто не обращался. Мы отправили заявку в головной офис в Екатеринбург. Там рассматривают вопрос об антискользящем покрытии крыльца. После ремонта нам поменяли ступени, покрыли новой мраморной плиткой. Покрытие очень скользкое. Так просто мы этот вопрос не оставим, -- рассказала представитель руководства магазина Наталья Фефелова.

Объявлений, предостерегающих граждан от падения на скользком покрытии крыльца, редакция TagilCity.ru не увидела ни на входной двери, ни возле скользкой площадки. Руководство магазина считает, что размещать объявления бесполезно.

Объявления вешать бесполезно, подростки сорвут. Чтобы не обрывали, не уследишь, -- пояснила руководитель.

Однако, покупатели магазина оказались другого мнения.



