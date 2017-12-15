Врач из частной клиники Екатеринбурга осужден за смерть пациентки (ФОТО)

Свердловский суд вынес приговор в отношении хирурга, по вине которого умерла 70-летняя женщина.

По данным E1.ru, Ленинский суд города Екатеринбург 15 декабря 2017 года признал хирурга Игоря Ноговицына виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года.



Требование прокуратуры лишить доктора права заниматься врачебной деятельностью не было удовлетворено.



70-летняя Галина Мохина умерла в апреле 2016 года после операции по удалению полипов из носа. Экспертиза установила, что причиной смерти пенсионерки стало кислородное голодание головного мозга вследствие большой кровопотери.



Хирург-отоларинголог виновным себя не признал. Игорь Ноговицын заявил, что достаточно опытен в проведении подобных операций и был уверен в благополучном течении послеоперационного периода у пациентки.





Фото: E1.ru