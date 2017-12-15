Ясли для детей от 1 года до 3 лет появятся в Нижнем Тагиле

по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижнем Тагиле решена полностью. В 2018 году в городе появятся ясли.

Президент Владимир Путин поручил как можно быстрее ликвидировать очереди в ясли в России. Задача президента по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижнем Тагиле решена полностью. В 2018 году в городе появятся ясли.

Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных подчеркнула, что одной из

2018 года станет - о

детей в тагильских семьях местами в яслях.

Нам удалось построить большие красивые садики за кратчайший период. И люди это отмечают. Наша следующая задача - это ясли. Это идея всех жителей Нижнего Тагила. Потому что мамочки тоже хотят работать, зарабатывать деньги. Мы эту задачу ставили давно, но думали, честно говоря, что ее не поддержат. Услышав поручение Владимира Путина о ликвидации очередей в ясли, мы очень сильно обрадовались,