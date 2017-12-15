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Новости Нижнего Тагила

Ясли для детей от 1 года до 3 лет появятся в Нижнем Тагиле

15 декабря 2017, 15:45Добавить новость
Нижний Тагил,ясли,Путин,Евгения Черемных,детские сады,финансирование
Президент Владимир Путин поручил как можно быстрее ликвидировать очереди в ясли в России. Задача президента по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижнем Тагиле решена полностью. В 2018 году в городе появятся ясли. Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных подчеркнула, что одной из приоритетных задач 2018 года станет - обеспечение детей в тагильских семьях местами в яслях.

Нам удалось построить большие красивые садики за кратчайший период. И люди это отмечают. Наша следующая задача - это ясли. Это идея всех жителей Нижнего Тагила. Потому что мамочки тоже хотят работать, зарабатывать деньги. Мы эту задачу ставили давно, но думали, честно говоря, что ее не поддержат. Услышав поручение Владимира Путина о ликвидации очередей в ясли, мы очень сильно обрадовались, так как, это и наша следующая задача. Строительство яслей будет финансироваться, наверное, так же, как и при строительстве детских садов. По 30 процентов: 30 - муниципалитет, 30 - область и федеральные. Мы надеемся на федеральную поддержку, -- рассказала журналисту TagilCity.ru Евгения Черемных.
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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