Пять домов на ВМЗ в Нижнем Тагиле три дня остаются без отопления

В квартирах жильцов нескольких домов на ВМЗ третий день нет отопления. Тагильчане вынуждены спасаться обогревателями, а в УК заявляют, что тепло не появится до окончания ремонта.

Отопление в пяти домах по ул. Верхняя Черепанова отключили утром 13 декабря. Как пояснил житель дома №35а, батареи начали понемногу остывать еще в течение прошлой недели, а к среде и вовсе перестали работать.





Как рассказала жительница одного из домов, в управляющей компании «ЖЭУ №1» заявили, что отопление не появится до конца ремонта. При этом объяснить, как скоро закончится ремонт, жильцам не смогли. Причина отключения отопления также не ясна.



В «Нижнетагильских тепловых сетях» пояснили, что отопление в домах на ВМЗ отключили по просьбе управляющей компании.





С нашей стороны перебоев нет – температура доводится до жильцов. Возможно, проблема возникает на подходе к квартирам. В домах сейчас работают наши специалисты. «ЖЭУ №1» со своей стороны также проводит проверку, -- объяснили в НТТС.

Представители тепловых сетей пообещали, что тепло вернется в дома жильцов 15 декабря, пишет ИА «Все новости». Это не первая проблема тагильчан, проживающих на ул. Верхняя Черепанова - ранее они жаловались на едкий запах краски, появившийся после ремонта УК.