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Новости Нижнего Тагила

Пять домов на ВМЗ в Нижнем Тагиле три дня остаются без отопления

15 декабря 2017, 15:30Добавить новость
город,жкх,Нижний Тагил,проверка,происшествие,УК,отопление,вмз
В квартирах жильцов нескольких домов на ВМЗ третий день нет отопления. Тагильчане вынуждены спасаться обогревателями, а в УК заявляют, что тепло не появится до окончания ремонта.

Отопление в пяти домах по ул. Верхняя Черепанова отключили утром 13 декабря. Как пояснил житель дома №35а, батареи начали понемногу остывать еще в течение прошлой недели, а к среде и вовсе перестали работать.

Как рассказала жительница одного из домов, в управляющей компании «ЖЭУ №1» заявили, что отопление не появится до конца ремонта. При этом объяснить, как скоро закончится ремонт, жильцам не смогли. Причина отключения отопления также не ясна.

В «Нижнетагильских тепловых сетях» пояснили, что отопление в домах на ВМЗ отключили по просьбе управляющей компании.

С нашей стороны перебоев нет – температура доводится до жильцов. Возможно, проблема возникает на подходе к квартирам. В домах сейчас работают наши специалисты. «ЖЭУ №1» со своей стороны также проводит проверку, -- объяснили в НТТС.

 

Представители тепловых сетей пообещали, что тепло вернется в дома жильцов 15 декабря, пишет ИА «Все новости». Это не первая проблема тагильчан, проживающих на ул. Верхняя Черепанова - ранее они жаловались на едкий запах краски, появившийся после ремонта УК.

 
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