-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -7
утро: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.90 + 0.19
EUR 69.43 + 0.03
Новости Нижнего Тагила

Жители Свердловской области будут платить 500 рублей за сбор мусора

15 декабря 2017, 20:30Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,федеральный бюджет,Первоуральск,мусор,вывоз мусора,реформа

С 1 июля 2018 года три региональных оператора начнут работу по вывозу мусора и по заключению договоров с гражданами и полигоном.

Операторы распределятся по трем территориям: Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск.

С 1 января 2019 года люди будут оплачивать услуги по вывозу отходов. Сумма за вывоз составит 500 рублей с трехкомнатной квартиры, но жильцы будут платить только 150 рублей, так как разницу компенсирует федеральный бюджет.

Данная «Мусорная реформа» поможет ускорить процесс переработки мусора и улучшить порядок на свалках города, однако, трудностью ее реализации может стать отказ людей оплачивать вывоз мусора, пишут Европейско-Азиатские новости.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Очереди в ясельные группы детских садов Свердловской области исчезнут к 2021 году
11 декабря, 22:35
0 0
Транспортная реформа задерживается в Екатеринбурге из-за судов с ФАС
8 декабря, 07:00
0 0
Мощи 54 новомучеников прибудут в Нижний Тагил 8 декабря (ФОТО)
3 декабря, 13:30
9 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 113
Подписаться на новости