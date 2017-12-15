Жители Свердловской области будут платить 500 рублей за сбор мусора

С 1 июля 2018 года три региональных оператора начнут работу по вывозу мусора и по заключению договоров с гражданами и полигоном.

Операторы распределятся по трем территориям: Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск.



С 1 января 2019 года люди будут оплачивать услуги по вывозу отходов. Сумма за вывоз составит 500 рублей с трехкомнатной квартиры, но жильцы будут платить только 150 рублей, так как разницу компенсирует федеральный бюджет.



Данная «Мусорная реформа» поможет ускорить процесс переработки мусора и улучшить порядок на свалках города, однако, трудностью ее реализации может стать отказ людей оплачивать вывоз мусора, пишут Европейско-Азиатские новости.