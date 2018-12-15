Два жилых аварийных дома 1949 года будут снесены в Екатеринбурге

В доме живут люди, поэтому администрация Орджоникидзевского района направит им оповещение о сносе. Жильцы должны в течение шести месяцев подать разрешение в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений на снос дома и постройку нового здания.

В случае, если люди, живущие в аварийных помещения, откажутся давать разрешение, департаменту придется выпустить решение об изъятии городского здания в течение двух месяцев, об этом сказано в документе о сносе помещений на улице Краснофлотцев, информирует «Областная газета».