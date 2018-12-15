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Новый 2019 год
Новый командир спасателей назначен в Уральском федеральном округе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый командир спасателей назначен в Уральском федеральном округе

Сегодня, 19:28ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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