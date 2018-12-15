Новый командир спасателей назначен в Уральском федеральном округе
Сегодня, 19:28ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На управление Уральским поисково-спасательным отрядом назначен новый командир - Анатолий Иотов.
Сюжеты: Екатеринбург
Впервые за всю историю уральского МЧС руководителем спасателей стал спасатель. При этом новый руководитель - спасатель 1 класса. На должность руководителя Анатолия предложил сам коллектив.
Анатолий Иотов, новый действующий руководитель отряда спасателей, ставит для себя первыми задачами повышение квалификации спасателей до уровня международного класса и готовности отряда к чрезвычайным ситуациям, сообщает Е1.
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До этого руководителем отряда являлся Игорь Макаров, который был определён на данную должность Сергеем Диденко - начальником Сибирского регионального центра МЧС. Уволился он после последней ликвидации региональных центров МЧС и отставки Сергея Диденко.
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