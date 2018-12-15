Новый командир спасателей назначен в Уральском федеральном округе

Впервые за всю историю уральского МЧС руководителем спасателей стал спасатель. При этом новый руководитель - спасатель 1 класса. На должность руководителя Анатолия предложил сам коллектив.

Анатолий Иотов, новый действующий руководитель отряда спасателей, ставит для себя первыми задачами повышение квалификации спасателей до уровня международного класса и готовности отряда к чрезвычайным ситуациям, сообщает Е1.