Отпечатки и камеры: ученики школы №50 узнали секреты работы полиции Нижнего Тагила

Знакомство ребят с Нижнетагильским управлением МВД началось с дежурной части. На экскурсии школьникам рассказали о том, как обрабатываются звонки жителей Нижнего Тагила, осуществляемые на единый телефон 112 и на линию 02.

Ребята на реальном примере смогли оценить пользу работы камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах Нижнего Тагила.

Работу отдела экспертно-криминалистических учётов дети рассмотрели на примере АДИС «ПАПИЛОН». Эксперт-криминалист познакомил ребят с процедурой дактилоскопирования на практике, каждый желающий смог снять отпечатки пальцев.

К тому же ребят провели в лабораторию эксперта-химика, где показали уникальный прибор для проведения исследований на предмет обнаружения наркотических и любых химических видов веществ.