Отпечатки и камеры: ученики школы №50 узнали секреты работы полиции Нижнего Тагила
Ученики 4 класса школы №50 посетили полицию Нижнего Тагила. На экскурсии полицейские рассказали детям о работе сотрудников с разными специализациями.
Знакомство ребят с Нижнетагильским управлением МВД началось с дежурной части. На экскурсии школьникам рассказали о том, как обрабатываются звонки жителей Нижнего Тагила, осуществляемые на единый телефон 112 и на линию 02.
Ребята на реальном примере смогли оценить пользу работы камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах Нижнего Тагила.
Работу отдела экспертно-криминалистических учётов дети рассмотрели на примере АДИС «ПАПИЛОН». Эксперт-криминалист познакомил ребят с процедурой дактилоскопирования на практике, каждый желающий смог снять отпечатки пальцев.
К тому же ребят провели в лабораторию эксперта-химика, где показали уникальный прибор для проведения исследований на предмет обнаружения наркотических и любых химических видов веществ.
Последним этапом экскурсии в полиции Нижнего Тагила для 10-летних ребят стало поздравление с приближением Нового года: каждому гостю вручили письмо от «Полицейского Деда Мороза» с рекомендациями по безопасному поведению в интернете.
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