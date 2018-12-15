Педагог детсада из Новоуральска получила титул «Миссис Евразия - 2018»

Конкурс «Миссис Евразия» проходил в Екатеринбурге. Победительница выступала под тринадцатым номером, во время конкурса ее поддерживала семья: муж и двое сыновей. Девушка достойно выступила, несмотря на некоторые недоразумения. Ведущий забыл объявить ее номер, когда отбирали пятнадцать финалисток.

Дарья сказала, что ее переполняют эмоции. В планах девушки – продолжить благотворительные проекты, запланированные в 2019 году. По словам победительницы, для нее номер 13 оказался поистине счастливым.

Титул вице-миссис завоевала владелица детского магазина Марина Мантурова, она работает с детьми из церковно-приходской школы. Девушка также хочет продолжить благотворительную деятельность.