Педагог детсада из Новоуральска получила титул «Миссис Евразия - 2018»
Дарья Арапова, которая работает педагогом в детсаду и является мамой двоих детей, завоевала титул «Миссис Евразия - 2018».
Конкурс «Миссис Евразия» проходил в Екатеринбурге. Победительница выступала под тринадцатым номером, во время конкурса ее поддерживала семья: муж и двое сыновей. Девушка достойно выступила, несмотря на некоторые недоразумения. Ведущий забыл объявить ее номер, когда отбирали пятнадцать финалисток.
Дарья сказала, что ее переполняют эмоции. В планах девушки – продолжить благотворительные проекты, запланированные в 2019 году. По словам победительницы, для нее номер 13 оказался поистине счастливым.
Титул вице-миссис завоевала владелица детского магазина Марина Мантурова, она работает с детьми из церковно-приходской школы. Девушка также хочет продолжить благотворительную деятельность.
Еще одной вице-миссис стала дизайнер украшений Ирина Захожай. Также она получила титул «Миссис Интернет», сообщает E1.ru.
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