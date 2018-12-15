«Тагил! Засветись!»: флэшмоб для пешеходов прошел в Нижнем Тагиле

Колонна с транспарантом «Тагил, засветись» проследовала от площади КДК «Современник» до кинотеатра. Дети и родители выкрикивали рифмы, призывающие тагильчан соблюдать меры безопасности в темное время суток. На одежде участников находились световозвращающие элементы, на детях – жилеты.

Госавтоинспекция предупреждает, что около 50% травмированных людей на дороге составляют пешеходы. При этом 1/3 происшествий случается в темное время суток. Световозвращающие элементы в одежде помогают сделать заметными пешехода в 4 раза больше, чем без них.