«Тагил! Засветись!»: флэшмоб для пешеходов прошел в Нижнем Тагиле
12 декабря тагильчане и сотрудники ГИБДД призвали жителей города применять светоотражающие элементы в одежде. Флэшмоб назывался «Тагил – засветись!»
Колонна с транспарантом «Тагил, засветись» проследовала от площади КДК «Современник» до кинотеатра. Дети и родители выкрикивали рифмы, призывающие тагильчан соблюдать меры безопасности в темное время суток. На одежде участников находились световозвращающие элементы, на детях – жилеты.
Возле «Родины-Киномакс» участники исполнили танец, который наглядно показал жителям значение светоотражающих элементов на одежде, информирует пресс-служба ГИБДД.
Госавтоинспекция предупреждает, что около 50% травмированных людей на дороге составляют пешеходы. При этом 1/3 происшествий случается в темное время суток. Световозвращающие элементы в одежде помогают сделать заметными пешехода в 4 раза больше, чем без них.
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