Нижнетагильский ОМОН отпраздновал 25-летний юбилей

Праздничный концерт начался с церемонии выноса флага ОМОНа и исполнения гимна РФ. Бойцам и офицерам отряда вручили награды, а также присвоили воинские звания. Поздравил отряд начальник управления Федеральной службы войск росгвардии по региону Константин Шуршин.

На мероприятии минутой молчания почтили память погибших за Родину сотрудников ОМОНа. Родственникам героев вручили букеты.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и депутаты гордумы пришли поздравить сотрудников ОМОНа с праздничным событием. Глава вручил награды отличившимся бойцам и офицерам, сообщает пресс-служба мэрии города.