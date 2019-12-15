«Нет чернухи»: писатель Иванов оценил фильм, снятый по его книге «Общага-на-Крови»

Для режиссера Романа Васьянова картина стала дебютной. По словам писателя, она получилась «чистой и мощной».

Начинающийся как веселая история о жизни студентов, он постепенно набирает ход, превращаясь в грозную драму борьбы за свою совесть и достоинство. Здесь нет ни сентиментальности, ни чернухи. И непонятно, куда ведет эта дорога: в тропический рай Тенерифе или в неизбывный готический ад общаги,отметил Иванов.

Кроме того, писатель подчеркнул, что фильм отличается от сюжета романа, но при этом работу Васьянова оценил высоко, назвав его «мастером подлинности».

В фильме нет главного героя, потому что молодые актеры играют так, что каждый из них - главный. После фильма остается ощущение, будто твоя душа до сих пор заперта где-то в той общаге и мечется по ее комнатам, коридорам и лестницам,поделился мнением писатель.