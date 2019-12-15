В Екатеринбурге простились с директором свердловской музкомедии Михаилом Сафроновым
Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге состоялась церемония прощания с руководителем Свердловского театра музыкальной комедии Михаилом Сафроновым, сообщает Ура.ру.
В гражданской панихиде приняли участие представители театральной среды и чиновники. С прощальными словами выступили директора Театра Драмы, Театра оперы и балета, Екатеринбургского театра юного зрителя, Детской филармонии, а также театра балета «Щелкунчик».
Михаил Вячеславович всегда был и останется человеком солнца, душевным и мягким. Он всегда хотел помочь каждому, дать добрый совет,отметили друзья и коллеги Сафронова.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский также выступил с траурной речью. К словам соболезнования присоединились бывший сити-менеджер города Александр Якоб и председатель комитета по социальной политике свердловского заксобрания Вячеслав Погудин.
Напомним, Михаил Сафронов, который являлся руководителем свердловского театра музкомедии последние 20 лет, умер 12 декабря в Москве. Там он находился в служебной командировке.