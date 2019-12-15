В Екатеринбурге простились с директором свердловской музкомедии Михаилом Сафроновым

В гражданской панихиде приняли участие представители театральной среды и чиновники. С прощальными словами выступили директора Театра Драмы, Театра оперы и балета, Екатеринбургского театра юного зрителя, Детской филармонии, а также театра балета «Щелкунчик».

Михаил Вячеславович всегда был и останется человеком солнца, душевным и мягким. Он всегда хотел помочь каждому, дать добрый совет,отметили друзья и коллеги Сафронова.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский также выступил с траурной речью. К словам соболезнования присоединились бывший сити-менеджер города Александр Якоб и председатель комитета по социальной политике свердловского заксобрания Вячеслав Погудин.