В Екатеринбурге студентов УрГЭУ из Африки могут отчислить из-за подозрений на гепатит

Пятерых обучающихся на время отстранили от посещения занятий, а также выселили из общежитий.

Как рассказали сами студенты, их хотели отчислить, но после жалобы на такое обращение решение было отложено до 20 декабря. Теперь студентам предстоит сдать анализы повторно.

Признаки гепатита В были выявлены после прохождения студентами медосмотра. Документы с установленными диагнозами были переданы сотрудникам ВУЗа, которые заявили об отчислении и закрытии учебных виз.

После того, как иностранцы пожаловались на нарушение их прав, им разрешили остаться в общежитии и посещать занятия пока окончательный диагноз не будет поставлен.

Чтобы не быть депортированными, студенты проходят дополнительные обследования и повторно сдают анализы. У одного из студентов по результатам анализов было подтверждено наличие маркеров инфекции, но врачи указали в справке, что опасности он не представляет и может посещать ВУЗ.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Свердловской области Марина Холманских объяснила, что для окружающих заболевание гепатитом не является опасным.

По всей России, да и вообще во всем мире, достаточно большой процент людей с хронической формой гепатита B. Среди них есть и медицинские работники, и преподаватели. И ничего страшного в этом нет. Эти люди наблюдаются, обследуются, лечатся. И никакой дискриминации по поводу их обучения или работы нет абсолютно, рассказала она.