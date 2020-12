«Единая Россия» представила президенту новый список мер соцподдержки

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках социального онлайн-форума «Единой России» поддержал предложение партии продлить субсидии на оплату коммунальных услуг и скидку на госпошлины.

Несомненно, нужно продлить действие 30-процентной скидки на уплату пошлин через портал государственных услуг, сказал президент, добавив, что он это поддерживает и считает правильным. То же самое касается льгот в сфере ЖКХ, пишет «ТАСС». Еще единороссы предложили упростить перечень требований к аптечным пунктам при онлайн-продаже безрецептурных медицинских препаратов. На данный момент такое разрешение могут получить только бизнесмены, у которых есть сеть из 10 и более аптек и интернет-сайт. Поэтому в маленьких городках у районных аптек нет разрешений на подобный вид деятельности. Местные жители лишены возможности приобрести лекарства удаленно. Президент поддерживает инициативу «Единой России», касающуюся вопроса упрощения данных требований. Партия представила и огромный блок социальных предложений. Новые инициативы затрагивают людей, которые в своей повседневной работе сталкиваются с опасностью заболеть китайской коронавирусной инфекцией. Так, прозвучала идея страховать от ковида немедицинский персонал клиник. То же самое касается педагогов. Сейчас школьники могут находиться на занятиях без защитных масок. Кроме того, они не должны показывать справку об отсутствии у них коронавируса COVID-19. Выходит, что преподаватели рискуют заболеть больше, чем остальные. Оба предложения глава государства одобрил, подчеркнув, что эти темы действительно актуальны. Их надо прорабатывать более детально. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что партия и правительство провели переговоры с двумя крупными агрегаторами такси. Так, в более чем 10 субъектах РФ до конца нынешнего года медиков будут бесплатно возить на работу, домой и к больным. Еще парламентарии «Единой России» предлагают привлекать студентов педагогических вузов к оплачиваемому замещению преподавателей. Педагоги смогут уходить на больничный без вреда учебному процессу. Также прозвучала идея о расширении применения маткапитала. Его можно будет тратить на оплату частных детсадов. Предложено разработать дополнительные меры поддержки беременных женщин. По словам лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, все представленные идеи должны быть более детально проработаны. Совместно с коллегами из Кабмина, Госдумы и регионов партия займется проработкой идей. Судя по всему, часть из них потребует дополнительных инвестиций. Но это важные предложения. Парламентариям предстоит просчитать все это и выйти с окончательными законодательными предложениями, пояснил Дмитрий Медведев. Как сообщается на сайте «Единой России», политик добавил, что эпидемию нужно победить. Он призвал своих коллег работать активнее. Нельзя останавливаться и в новогодние праздники. «Наша помощь может понадобиться очень большому количеству людей», - предупредил глава «Единой России». «Сейчас вопросы с обеспечением врачей горячим питанием и средствами защиты в целом сняты. Ранее партийцы совместно с депутатами старались помочь медицинскому персоналу с обработкой большого потока звонков от граждан – волонтеры принимали звонки в call-центрах при больницах. Сейчас, после введения единого телефона «122», острота этого вопроса также снижается, - рассказал он. – На первый план сейчас выходит задача по оказанию помощи гражданам, лечащимся амбулаторно. Если к пациентам, заболевшим коронавирусом, лекарства доставляют участковые врачи, то для обеспечения жителей, имеющих хронические заболевания и вынужденных находиться дома, персонала не хватает. К этому виду работ и привлекаются наши волонтеры. Также наши партийцы активно участвуют в развозе врачей от больницы до дома и по вызовам к пациентам», - рассказал руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» в Свердловской области Дмитрий Жуков.

