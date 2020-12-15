Эксперты: на Урале в ближайшее время сохранится высокая заболеваемость COVID-19

Эксперты: на Урале в ближайшее время сохранится высокая заболеваемость COVID-19

Сегодня, 17:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
По мнению экспертов, в Свердловской области в ближайшее время сохранится стабильно высокая заболеваемость коронавирусом.

В регионах России постепенно начинают вводить новые коронавирусные ограничения, касающиеся новогодних праздников. Например, в Калининградской области закрыли торговые центры, запретили ярмарки.

По словам специалиста эпидлаборатории Александра Соловьева, ситуация в Свердловской области спокойнее, чем в Калининграде. Он отмечает, что есть наиболее тяжелые субъекты по заболеваемости.

У нас мы видим, что показатели заболеваемости не снижаются, у нас стабильно высокая заболеваемость. И нет факторов, которые говорили бы о скором ее снижении,пояснил Соловьев Е1.

По мнению специалиста, в регионе нет намеков на то, что в ближайшее время заболеваемость COVID-19 станет меньше, так как активность людей увеличивается, они стали чаще находиться в местах массового скопления людей.

Соловьев отмечает, что сейчас будет разумным ввести набор дополнительных мер и обратиться к населению.

Я сторонник того, что меры должны быть более жесткими, потому что у нас нет других инструментов борьбы с коронавирусом,пояснил эксперт.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 384 случая коронавируса, от инфекции скончались 18 человек.

Related news:
Свердловская областькоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы