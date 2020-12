Эксперты: на Урале в ближайшее время сохранится высокая заболеваемость COVID-19

По мнению экспертов, в Свердловской области в ближайшее время сохранится стабильно высокая заболеваемость коронавирусом.

В регионах России постепенно начинают вводить новые коронавирусные ограничения, касающиеся новогодних праздников. Например, в Калининградской области закрыли торговые центры, запретили ярмарки. По словам специалиста эпидлаборатории Александра Соловьева, ситуация в Свердловской области спокойнее, чем в Калининграде. Он отмечает, что есть наиболее тяжелые субъекты по заболеваемости. У нас мы видим, что показатели заболеваемости не снижаются, у нас стабильно высокая заболеваемость. И нет факторов, которые говорили бы о скором ее снижении,пояснил Соловьев Е1. По мнению специалиста, в регионе нет намеков на то, что в ближайшее время заболеваемость COVID-19 станет меньше, так как активность людей увеличивается, они стали чаще находиться в местах массового скопления людей. Соловьев отмечает, что сейчас будет разумным ввести набор дополнительных мер и обратиться к населению. Я сторонник того, что меры должны быть более жесткими, потому что у нас нет других инструментов борьбы с коронавирусом,пояснил эксперт. Напомним, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 384 случая коронавируса, от инфекции скончались 18 человек. В Свердловской области за сутки возросло количество тяжело больных коронавирусом

