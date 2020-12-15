Эксперты перечислили лекарства против ковида

По словам профессора кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Марины Савенковой, «Имунорикс» – препарат, хорошо известный не только в России. Он прошел свыше 60 международных клинических исследований за 20 лет. В испытаниях приняли участие более 1 млн человек. Всемирная организация здравоохранения рекомендует данное средство для лечения и профилактики респираторных инфекций. «Имунорикс» применяется для лечения детей.