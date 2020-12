Эксперты перечислили лекарства против ковида

Наряду с жаропонижающими и противовирусными препаратами российские медики рекомендуют иммуномодулятор «Имунорикс». Он не только облегчает симптоматику, но и может препятствовать развитию тяжелой формы COVID-19.

«Имунорикс» – препарат рецептурный, выписать его может только лечащий врач. Действующее вещество – пидотимод – регулирует клеточный и гуморальный иммунитет в условиях иммунодефицита при развитии различных типов инфекций: бактериальных, вирусных, грибковых. Он стимулирует макрофаги – клетки, захватывающие антигены, а также способствует представлению антигена Т-лимфоцитам, воздействующим на возбудителей болезни, пишет «Комсомольская правда». По словам профессора кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Марины Савенковой, «Имунорикс» – препарат, хорошо известный не только в России. Он прошел свыше 60 международных клинических исследований за 20 лет. В испытаниях приняли участие более 1 млн человек. Всемирная организация здравоохранения рекомендует данное средство для лечения и профилактики респираторных инфекций. «Имунорикс» применяется для лечения детей. Весной 2020 года итальянские ученые исследовали пидотимод и выяснили, что он способен сокращать длительность симптомов ковида. Кроме этого, препарат нормализует температуру и даже предотвращает гиперцитокинемию. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что прием «Имунорикса» может снизить риск развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Еще он добавил, что препарат делает более эффективными другие лекарства, применяемые для лечения этого заболевания. Можно применять его и в период постковидного восстановления. «Использование препарата позволяет уменьшить лекарственную нагрузку, в том числе количество курсов назначения антибиотиков», – заявил Викулов. Эксперты напоминают, что применение сложных препаратов, особенно таких, как иммуномодуляторы, без назначения врача недопустимо. Даже с самыми надежными и проверенными лекарствами самолечение крайне опасно!

