Эпидемиолог: массовые мероприятия в Свердловской области могут быть отменены

В Свердловской области, вероятнее всего, будут отменены массовые мероприятия.

По мнению эпидемиолога, заболеваемость в регионе продолжает оставаться на высоком уровне. Я думаю, массовые мероприятия все равно будут остановлены. Торговые центры, наверное, в части развлекательной тоже ограничат,рассказал эксперт Е1. По его мнению, медицина в Свердловской области справляется с нынешним уровнем заболеваемости, полного локдауна ждать не стоит. Он отметил, что в регионе хватает коечного фонда, а ограничения вводят там, где коечный фонд перестает справляться Так что таких же жестких мер быть не должно. И потом, у нас началась вакцинация, я думаю, что и этот момент сыграет свою роль,пояснил эпидемиолог. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу до 21 декабря 2020 года. Они касаются людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Евгений Куйвашев снова продлил «коронавирусные ограничения»

