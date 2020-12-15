Эпидемиолог: массовые мероприятия в Свердловской области могут быть отменены

Эпидемиолог: массовые мероприятия в Свердловской области могут быть отменены

Сегодня, 17:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области, вероятнее всего, будут отменены массовые мероприятия.

По мнению эпидемиолога, заболеваемость в регионе продолжает оставаться на высоком уровне.

Я думаю, массовые мероприятия все равно будут остановлены. Торговые центры, наверное, в части развлекательной тоже ограничат,рассказал эксперт Е1.

По его мнению, медицина в Свердловской области справляется с нынешним уровнем заболеваемости, полного локдауна ждать не стоит. Он отметил, что в регионе хватает коечного фонда, а ограничения вводят там, где коечный фонд перестает справляться

Так что таких же жестких мер быть не должно. И потом, у нас началась вакцинация, я думаю, что и этот момент сыграет свою роль,пояснил эпидемиолог.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу до 21 декабря 2020 года. Они касаются людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

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