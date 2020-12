Глава Хабаровского края посетил с проверкой несколько больниц региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в нескольких медицинских учреждениях региона. Он провел встречи с медперсоналом и лично решил вопросы, выступающие препятствием для нормального развития системы здравоохранения в крае.

В числе первых Дегтярев посетил городскую клиническую больницу № 10 в столице края, это медучреждение считается передовой коронавирусного фронта. В марте тут организовали инфекционный госпиталь. За 9-месячный период помощь там оказали примерно 8,5 тысячам человек, сообщает Hab.mk.ru. Дегтярев лично извинился за задержку стимулирующих выплат медицинским работникам в октябре, деньги перевели только на прошлой неделе. «Это не играет роли, по чьей вине возникла техническая ошибка. На кураторе соцблока и главе минздрава лежит личная ответственность за своевременное осуществление всех выплат», — заявил он. Указывается, что с апреля по октябрь для учреждения выделили свыше 433 миллионов рублей из федерального и почти 84 миллиона рублей из краевого бюджетов. К приезду руководителя региона в клинике был введен в эксплуатацию новый томограф и выполнен ремонт некоторых помещений. Для этих целей Дегтяревым было выделено 6,3 миллиона рублей. Кроме этого, врио главы региона посетил район имени Лазо, где встретился с сотрудниками инфекционного отделения районной больницы. Там он наградил медперсонал за их вклад в борьбу с эпидемией. «Работники медицины — истинные герои. Все они работают в крайне сложной ситуации, и мы обязаны создать для них хорошие условия. Это касается и стимулирующих выплат, и формирования благоприятных условий труда», — отметил Дегтярев. Он также побывал в «красной» зоне КГБУЗ «Родильный дом № 2» в Хабаровске, который переделали под инфекционный госпиталь. Там он пообещал, что все возникающие у медработников проблемы находятся под контролем. По его словам, на нового главу местного минздрава Юрия Бойченко возложена большая ответственность. Ему нужно преодолеть вызовы, связанные с пандемией, а также произвести перенастройку всей системы предоставления медицинских услуг на дружелюбную волну.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter