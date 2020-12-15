Глава Хабаровского края посетил с проверкой несколько больниц региона

Он также побывал в «красной» зоне КГБУЗ «Родильный дом № 2» в Хабаровске, который переделали под инфекционный госпиталь. Там он пообещал, что все возникающие у медработников проблемы находятся под контролем. По его словам, на нового главу местного минздрава Юрия Бойченко возложена большая ответственность. Ему нужно преодолеть вызовы, связанные с пандемией, а также произвести перенастройку всей системы предоставления медицинских услуг на дружелюбную волну.