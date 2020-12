Губернатора Новосибирской области не устроило освещение его дел с «Сибантрацитом»

Глава Новосибирской области Андрей Травников требовал от редакции Atas.info опубликовать опровержение материала, касающегося ситуации вокруг компании «Сибантрацит», а также о перспективах развития угольной промышленности в регионе.

Журналисты издания ранее сообщали о возможном конфликте интересов губернатора в сотрудничестве Новосибирской области с «Сибантрацитом». Травников, не скрываясь, заявляет, что выдача лицензий на разработку новых месторождений угля в регионе нецелесообразна. Об этом информирует Atas.info. В своем письме в редакцию губернатор пожаловался, что «в материале приводятся сведения, не соответствующие действительности». По словам чиновника, он не имеет личных интересов в угольном бизнесе и не защищает никаких предприятий от конкуренции. Травников подчеркивает, что у него нет коммерческого интереса. Якобы поэтому конфликта интересов быть не может. Несмотря на обращение, корреспонденты решили, что требование главы региона необоснованно. Законных оснований для публикации опровержения нет. Atas.info соблюдает закон «О средствах массовой информации». Редакция внимательно проверяет содержание всех статей. Отметим, что оценочные суждения не могут рассматриваться с точки зрения их достоверности, соответствия действительности. Это выражение личного мнения и взглядов. Европейский суд обратил внимание, что свобода выражения является одной из главных опор демократического общества. СМИ, конечно же, должны соблюдать некоторые границы, но их долг заключается в распространении сведений, представляющих общественный интерес. Редакция Atas.info уверена, что их материал о губернаторе Новосибирской области подходит под данные критерии. Нужно помнить, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также Конституция гарантируют духовную и творческую свободу личности. Она выражается в гласном беспрепятственном выражении идей, мнений и убеждений. Помимо этого, еще несколько лет назад комитет министров Совета Европы установил, что уровень публичной критичности государственных служащих гораздо выше обычных людей. Поэтому публикация Atas.info полностью обоснована и не требует опровержения.

