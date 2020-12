В Свердловской области в работе провайдера интернета «Почты России» произошел массовый сбой, из-за чего работа отделений оказалась парализована.

Сотрудники отделений не могут отправлять посылки, пишет E1 со ссылкой на очевидцев. Проблема касается всех отделений региона. Информацию о массовом сбое подтвердили в пресс-службе компании. Там пояснили, что произошла авария на каналах связи интернет-провайдера. Пока причина аварии не будет устранена, часть отделений возобновит работу, но на резервном оборудовании. Накануне массовый сбой по всему миру произошел на сервисах Google. В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter