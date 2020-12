На Урале больница два года не обеспечивала паллиативного ребенка нужным лечением

В Алапаевске ребенок, нуждающийся в паллиативном лечении, обеспечен необходимым оборудованием после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Городская прокуратура Алапаевска проверила соблюдение требований при оказании медицинской помощи несовершеннолетним в местной больнице. При этом было установлено, что почти два года не было организовано направление тяжело больного ребенка на оказание паллиативной медицинской помощи. В регистр детей с паллиативными состояниями ребенка включили только в марте 2020 года. Его признали нуждающимся в хирургическом аспираторе для лечения на дому, а также дорогостоящими расходными материалами. Оказалось, что родители оплачивали лечение ребенка на собственные средства. Также прокуратура выявила факты нарушения порядка проведения профосмотров детей первых двух лет жизни. Они не были своевременно обследованы необходимыми врачами-специалистами и не прошли нужные исследования. Благодаря вмешательству прокуратуры, все выявленные нарушения были устранены.

