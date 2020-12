На Урале жители села обратились к Путину из-за холодного УАЗа вместо медпункта

В Свердловской области жители села Мироново обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему системы местного здравоохранения.

В мае 2020 года, как рассказали в видеообращение местные жители, в селе закрылся фельдшерско-акушерский пункт. После этого к горожанам два раза в неделю начал приезжать медик вместе с передвижным ФАПом. Нас проживает 154 человека, и нам приходится на улице, на дороге стоять, дожидаясь этой машины, а потом по очереди ходить на прием, поделилась одна из пенсионерок. С начала декабря медик сократил свои визиты и приезжал один раз в неделю на холодном УАЗ. Там уральцы должны были раздеваться для осмотров. Проблема в том, что, по словам председателя территориального органа местного самоуправления Владимира Миронова, из Центральной районной больницы ушел сотрудник, а также помещение в поселке, где находился стационарный ФАП, не прошло лицензирование. Из-за этого медпункт в Мироново пришлось закрыть. В связи с тем, что в декабре автомобиль ФАПа сломался, врач был вынужден приезжать на своем личном транспорте, сообщает Znak. Поскольку долгое время проблему решить не удается, рассказал Председатель ТОМС села Мироново, он поддерживает решение местных жителей обратиться за помощью к Владимиру Путину. У нас сегодня с главврачом Центральной районной больницы будет встреча, как раз будем говорить. Хотя, вопрос не новый, уже наболевший,отметили в мэрии Артемовского. Напомним, накануне стало известно, что жители села Калиново, расположенного в Невьянском районе, записали к президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором попросили навести порядок. В поселке семья, приехавшая несколько лет назад с севера, терроризирует жителей. Жители уральского села обратились к Путину из-за разборок местных предпринимателей

