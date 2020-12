Назначение Андрея Давыдова связывают с падением добычи угля РУК

Падение добычи угля в “Распадской угольной компании” эксперты связывают с недостаточной компетентностью нового руководителя.

По сообщению издания “Версия”, “Распадская угольная компания” (РУК) опубликовала отчет о производственных показателях за третий квартал текущего года. Аналитики отмечают, что это самые низкие показатели за последние несколько лет, и связывают ситуацию с назначением на пост генерального директора РУК Андрея Давыдова. Отмечается, что “Распадская угольная компания” управляет угольными активами ЕВРАЗ. Шесть месяцев назад Давыдова назначили руководителем угольного дивизиона ЕВРАЗ, а совет директоров РУК утвердил его на пост генерального директора. На данный момент эксперты отмечают значительное ухудшение ситуации в угольном дивизионе ЕВРАЗ. По сравнению с прошлогодними показателями здесь наблюдаются снижение добычи угля, а также частые простои. По отношению к данным предыдущего квартала добыча в угольных шахтах снизилась на тридцать два процента, а в сравнении с показателями прошлого года - более чем на пятьдесят процентов. При этом в третьем квартале текущего года РУК добыла всего 1 434 тысячи тонн угля. По словам экспертов, это самый минимальный результат за последние несколько лет. В “Распадской угольной компании” ситуацию со снижением добычи угля объясняют рядом факторов, в том числе куполообразованием, сложной газовой обстановкой и повышенным водопритоком. Тем не менее многие связывают ухудшение ситуации с назначением на должность руководителя Андрея Давыдова, который компетентен в открытых горных работах, но его навыков не хватает для организации и управления подземными. Отмечается, что раньше Давыдов возглавлял компанию «Сибуглемет», шахты АО “Шахта “Антоновская” и АО “Шахта “Большевик” в этот период тоже показывали низкие результаты. В результате большую часть второго полугодия текущего года шахта “Большевик” простаивает. Аналогичная ситуация наблюдается в “Распадской угольной компании”, показатели которой сейчас чуть ли не самые плохие за последние несколько лет. Из-за снижения добычи угля ЕВРАЗ вынужден закупать сырье разных марок, поскольку собственное в колоссальном дефиците.

