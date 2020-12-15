Школьнице из Екатеринбурга грозит до 5 лет за распространение детской порнографии

Школьнице из Екатеринбурга грозит до 5 лет за распространение детской порнографии

Сегодня, 17:55ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
17-летняя ученица школы № 74 из Екатеринбурга стала фигурантом уголовного дела по распространению порно.

По версии следствия, девушка завела во «ВКонтакте» две фейковые страницы, а затем распространяла через них ссылки на Telegram-каналы. Там были выложены интимные фото с участием другой 17-летней девушки, учащейся колледжа Попова.

На подозреваемую завели дело за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (ч. 2 ст. 242 УК РФ). На момент совершения преступления девушке было 16 лет.

11 декабря обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,отметил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Сейчас фейковые страницы удалены, школьнице грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на 20-летнего студента колледжа из Лесного завели уголовное дело, он обвиняется в распространении порнофильмов с участием маленьких девочек через Интернет.

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