Тагильчане могут выбрать понравившийся проект стелы «Город трудовой доблести»

Тагильчане могут выбрать понравившийся проект стелы «Город трудовой доблести»

Сегодня, 11:13ОбществоPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
С 14 декабря по всей России, в том числе и Нижнем Тагиле, стартовало общественное голосование, с помощью которого будет выбран лучший проект стелы «Город трудовой доблести».

Всего на выбор предлагается 20 вариантов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Свои работы предоставили известные мастера, так и начинающие архитекторы со всей страны. Конкурс проводится Российский военно-историческим обществом.

Проголосовать можно на сайте стеладоблести.рф. Для участия необходима регистрация. Отмечается, что выбрать можно сразу несколько проектов.

Голосование завершится 21 декабря в 18.00. После его окончания пройдет заседание творческого совета РВИО, возглавляемого Андреем Кончаловским.

Напомним, 2 июля Нижнему Тагилу и еще 19 городам России было присвоено звание «Город трудовой доблести».

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