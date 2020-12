Тагильский вор-рецидивист получил полгода колонии за кражу велосипеда

Вора-рецидивиста из Нижнего Тагила осудили на шесть месяцев колонии строгого режима за кражу велосипеда.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, но не исправился, поэтому суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина украл с веранды частного дома на Вагонке велосипед Stern с целью продажи. Сотрудники полиции задержали его на следующий день после совершения преступления. Оказалось, что у мужчины нет постоянного места жительства, он поселился в доме в одном из коллективных садов. Там же он хранил украденный велосипед, рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Дзержинского района. Осужденный нигде не работал, вел асоциальный образ жизни. Ранее он был судим за многочисленные кражи, а также привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения виде. Напомним, в Нижнем Тагиле возбудили два уголовных дела по факту хищений из автомобилей в Дзержинском районе, всего в полицию было подано семь заявлений. В Нижнем Тагиле на автовора завели два уголовных дела после краж на Вагонке

