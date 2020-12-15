Тагильский вор-рецидивист получил полгода колонии за кражу велосипеда

Сотрудники полиции задержали его на следующий день после совершения преступления. Оказалось, что у мужчины нет постоянного места жительства, он поселился в доме в одном из коллективных садов. Там же он хранил украденный велосипед, рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Дзержинского района.